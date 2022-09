Pronostic Ecosse Irlande : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

L’Ecosse enchaîne face à l’Irlande

Après avoir retrouvé les joies d'une compétition internationale avec l'Euro 2020, l'Ecosse n'a pas su enchaîner et a été battu lors des barrages de qualification pour le Mondial par l'Ukraine (1-3). Ensuite, les Ecossais ont plutôt bien réagi en Ligue des Nations en dominant l'Arménie (2-0). Surprise lors de la 2journée de LDN par une bonne équipe d'Irlande (3-0), la sélection écossaise a relancé la machine en s'imposant en Arménie (1-4). En milieu de semaine, les hommes de Steve Clarke ont confirmé leur regain de forme en disposant facilement de l'Ukraine (3-0) avec un but du joueur d'Aston Villa, McGinn et un doublé de Dykes, entré en jeu, qui évolue en Championship avec les Queens Park Rangers. Cette victoire permet à l'Ecosse de prendre la tête du classement avec 2 unités d'avance sur les Ukrainiens. Un résultat positif est nécessaire ce samedi pour s'offrir la qualif', ou au minimum une finale en Ukraine lors de la dernière journée. Au niveau de l'effectif, Clarke déplore l'absence de Robertson mais peut compter sur le capitaine McGinn, les McTominay, Tierney, Patterson, Armstrong, Adams ou Gordon.

En face, l'Irlande n'a plus participé à de compétition internationale depuis l'Euro 2016 où elle s'était inclinée en 8de finale face à la France. Depuis, les Irlandais ont raté deux rendez-vous importants avec l'Euro 2020 et celui à venir du Mondial 2022. En Ligue des Nations, la bande à Stephen Kenny a débuté par deux revers face à l'Arménie et l'Ukraine, avant de signer un très beau succès face à l'Ecosse (3-0). Lors de la dernière journée, les Irlandais ont ramené un point de leur déplacement en Pologne face à l'Ukraine (1-1). Cette sélection est composée de joueurs évoluant majoritairement dans les différentes divisions anglaises. Equipe vieillissante avec les Coleman, Duffy, McClean ou Hourihane, l'Irlande mise beaucoup sur des jeunes joueurs comme Collins le défenseur de Wolverhampton ou le prometteur Parrott de Tottenham prêté cette saison à Preston. En pleine confiance après son succès clinquant face à l'Ukraine et revancharde après la claque de l'aller en Irlande, l'Ecosse devrait prendre au moins un point face à l'Irlande.