Pronostic Écosse Autriche : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

L’Écosse résiste à l’Autriche

L'Écosse était la seule formation de Grande-Bretagne à ne pas disputer l'Euro 2016. Les Écossais ont parfaitement réagi et ont obtenu leur ticket pour l'Euro 2021 lors des barrages. Dans un premier temps, les hommes de Steve Clarke ont dominé en demi-finales Israël à domicile lors de la séance des tirs au but et sont ensuite passés par toutes les émotions face à la Serbie en finale. En effet, l'Écosse a mené, mais a été rejointe dans le temps additionnel, et a dû une nouvelle fois son salut aux tirs au but avec un arrêt décisif de Marshall. En Ligue des nations, les Écossais ont plutôt bien démarré leur campagne, mais ont fini par deux défaites en déplacement face à la Slovaquie et Israël. À domicile, la sélection écossaise est invaincue lors de leurs 6 dernières réceptions. Dans cette sélection, on retrouve Robertson de Liverpool, Tierney d'Arsenal, Che Adams de Southampton, McGinn d'Aston Villa ou encore McTominay de Manchester United.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l'Autriche a validé son ticket pour l'Euro en terminant en 2position de son groupe, dominé par la Pologne. La sélection autrichienne fait partie de ces équipes qui ont fortement progressé ces dernières années, ayant profité certainement de l'exposition du RB Salzbourg. Une grande partie des internationaux autrichiens évolue en Bundesliga, comme Sabitzer, Alaba, Lazaro, Ilsanker, Dragović ou Hinteregger. En confiance, l'Autriche a remporté son groupe de Ligue des nations en finissant devant la Norvège, la Roumanie et l'Irlande du Nord. Cette opposition entre deux équipes de niveau similaire qui participeront au prochain Euro s'annonce très serrée. L'Écosse, plutôt solide à domicile, part avec un léger avantage, qui laisse penser qu'elle est en mesure d'accrocher au moins un nul dans une rencontre avec moins de 5 buts.