Pronostic Dynamo Kiev Sturm Graz : Analyse, cotes et prono du tour préliminaire de Ligue des Champions

Le Dynamo Kiev plus fort que le Sturm Graz

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Dynamo Kiev Sturm Graz :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Comme la sélection ukrainienne qui avait battu l'Ecosse en demi-finale de barrages pour la Coupe du Monde début juin, le Dynamo Kiev est épatant. Le club le plus titré de l'Ukraine, pays en guerre, a vu son championnat être arrêté en février dernier. Depuis, les coéquipiers de Tsygankov n'avaient pu disputer que des matchs amicaux... jusqu'à leur 2e tour préliminaire de Ligue des Champions. Au tour précédent, le Dynamo Kiev a en effet créé l'exploit de sortir le Fenerbahçe (0-0 à l'aller et victoire 2-1 en prolongations chez les Turcs). Une nouvelle fois, les Ukrainiens joueront leur match "à domicile" en Pologne, à Lodz.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Sturm Graz est une équipe qui souffre de l'ultra-domination du RB Salzbourg en Autriche. Surprise, le 2du dernier championnat autrichien a pourtant battu le RBS ce week-end (2-1 à domicile) après un nul inaugural à l'extérieur (1-1). Alors que le Dynamo Kiev est un habitué des compétitions européennes et notamment de la C1 qu'il a disputé l'an passé, le Sturm Graz galère en coupes d'Europe. Plus présent en phase de poules de C1 depuis 2009, le club avait terminé 4de sa poule de C3 l'an dernier, derrière Monaco, la Real Sociedad et le PSV. Logiquement favori mais affichant une belle cote, le Dynamo Kiev pourrait s'imposer dans ce match aller.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Dynamo Kiev Sturm Graz détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !