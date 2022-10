Pronostic Dynamo Kiev Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Rennes bat encore le Dynamo Kiev

Le Dynamo Kiev est mal en point dans cette Europa League avec une dernière place de groupe avec 0 point au compteur. Les Ukrainiens ont tout d’abord été battus à Fenerbahce (2-1) avant de s’incliner contre l’AEK Larnaca (0-1). La semaine passée, la formation ukrainienne a longtemps pensé ramener un résultat de Bretagne mais a concédé un but dans le temps additionnel (2-1). Au pied du mur, les Ukrainiens abattent certainement leur dernière carte dans cette rencontre disputée à Cracovie (les matchs se jouent en Pologne en raison de la guerre en Ukraine). Sur la scène nationale, le Dynamo s’est repris après un départ laborieux et vient de remporter ses trois derniers matchs dont le dernier en date contre le Rukh Lviv (3-0) avec notamment un doublé de Buyalskyy. Suite à l’invasion russe en Ukraine, de nombreux joueurs étrangers ont quitté le pays, le Dynamo s’appuie désormais sur une forte ossature ukrainienne avec les Tsygankov, Shaparenko (incertain) ou Buyalskyy.avec le codechez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Stade Rennais a retrouvé de sa superbe lors des dernières semaines. En effet, après une entame de championnat quelconque, la formation bretonne semble tourner à plein régime. En Europa League, les hommes de Genésio ont décroché à deux reprises des succès dans les arrêts de jeu face à l’AEK Larnaca (1-2) et le Dynamo Kiev (1-2). En revanche, les Bretons ont également perdu des points lors de ces arrêts de jeu en concédant l’égalisation sur penalty face au Fenerbahce (2-2). Avec 7 points, Rennes partage la tête du groupe avec Fenerbahce et ferait un grand pas vers la qualification en cas de succès ce jeudi. Invaincu depuis la fin août, la formation Rouge et Noire vient d’enchainer trois victoires consécutives dont les deux dernières en Ligue 1 face à Strasbourg (1-3) et le week-end dernier contre Nantes (3-0). La puissance offensive des Bretons avec les Terrier, Gouiri, Bourigeaud Majer, Sulemana, ou Kalimuendo leur permet de faire des différences dans les défenses adverses et de pouvoir faire tourner tous les 3 jours sans trop de problème. En pleine confiance, le stade Rennais devrait être en mesure de décrocher une victoire précieuse face au Dynamo Kiev et se rapprocher ainsi d’une qualification pour le prochain tour.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(346€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(404€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Dynamo Kiev Rennes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !