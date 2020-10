Pronostic Dynamo Kiev Juventus : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

La Juventus fait le job chez le Dynamo Kiev

La Ligue des Champions fait son retour et nous offre une affiche entre le Dynamo Kiev et la Juventus Turin pour débuter. Les Ukrainiens ont terminé en 2position de leur championnat et ont été contraints de disputer les barrages pour se qualifier pour la phase de groupe. Les hommes de Lucescu se sont successivement imposés face à Alkmaar (2-0) et la Gantoise (5-1 en cumulé). Le Dynamo réalise un excellent début de saison. Invaincus, les partenaires de Tsygankov (double buteur en sélection) ont remporté la Super Coupe d’Ukraine face au Shakhtar et occupent la tête de leur championnat.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐La Juve s’attend donc à un déplacement difficile face à une formation en forme. Les Italiens ont remporté encore la dernière Serie A mais ont connu des désillusions en Coupe avec des défaites face à la Lazio en Super Coupe, le Napoli en Coupe et contre Lyon en Ligue des Champions. Après 4 journées en Serie A, le bilan d’Andrea Pirlo est moyen avec deux victoires à domicile face à la Samp’ (3-0) et sur tapis vert face au Napoli (3-0), pour deux nuls en déplacements face à la Roma (2-2) et ce week-end face à Crotone (1-1). Lors de cette dernière rencontre, Cristiano Ronaldo était absent, positif au cronavirus, tandis que Dybala est resté sur le banc. Le Portugais ne va pas pouvoir revenir face aux Ukrainiens mais l'Argentin devrait début. Pour leur premier match sous leurs nouvelles couleurs, Morata et Chiesa ont connu des fortunes diverses, avec un but pour l’Espagnol et une expulsion pour l’Italien. La Vieille Dame doit réagir et, avec un 11 de départ plus proche de son équipe-type ce samedi (Buffon ne sera par exemple sans doute pas titularisé)), la Juve devrait s’imposer en Ukraine.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Dynamo Kiev Juventus encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !