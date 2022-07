Pronostic Dynamo Kiev Fenerbahce : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Dynamo Kiev forte tête face à Fenerbahce

Les barrages de la Ligue des Champions nous offre une très belle affiche entre deux formations habituées à disputer la compétition aux grandes oreilles, avec un choc entre le Dynamo Kiev et Fenerbahce. La formation ukrainienne n’a pas pu finir son championnat la saison passée du fait des terribles événements qui touchent le pays. Cette rencontre face aux Turcs de Fenerbahce a par ailleurs été délocalisée en Pologne. Pour se tenir prêt, les joueurs du Dynamo ont disputé plusieurs rencontres amicales. Après avoir affronté les équipes suisses de Sion (victoire 1-0), des Young Boys de Berne (0-0) et celle de Lucerne (victoire 2-1), le club ukrainien a joué deux matchs amicaux face à l’Olympique Lyonnais. Lors de la première opposition, le Dynamo s’est facilement imposé (3-1) avant de perdre la seconde confrontation (3-0). Le week-end dernier, les Ukrainiens ont continué leur préparation avec une défaite face à Anvers (1-2). Au niveau de l’effectif, le Dynamo a réussi à conserver ses meilleurs éléments puisque les Tsygankov, Shaparenko, Verbic ou Sydorchuk sont restés au club.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Fenerbahce a fini en seconde position du championnat turc derrière Trabzonspor. Les partenaires d’Enner Valencia ont également disputé plusieurs rencontres amicales en prévision de ces barrages. L’équipe turque a commencé avec un nul face à Shkupi (2-2) et a ensuite remporté toutes ses rencontres face à Tirana, Shamal, le Partizan, MOL Fehervar et Hull. Ce mercredi, les joueurs turcs retrouveront un adversaire plus huppé et habitué aux joutes européennes, le Dynamo Kiev. Fenerbahce compte d’excellents éléments dans ses rangs à l’image de Valencia, de Szalai, de Lincoln, de Mor ou du très convoité Kim Min-Jae. A noter que l’ancien Gunner et Madrilène, Mezut Ozil a rejoint les rangs de l’Istabul BB lors du mercato. Le Dynamo Kiev n’arrive pas dans les meilleures conditions à ce barrage puisqu’il n’a pas disputé la moindre rencontre officielle depuis plus de 6 mois. Cependant, à l’image de l’équipe d’Ukraine lors du dernier rassemblement international, le Dynamo pourrait surprendre son monde avec son envie décuplée par les événements qui touchent son pays. Pour cette rencontre aller, le club de Kiev semble en mesure d’accrocher au moins le nul.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 200€ pour continuer à parier.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Dynamo Kiev - Fenerbahce détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !