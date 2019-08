Pronostic Dynamo Kiev Bruges : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

Réaction attendue pour le Dynamo Kiev face à Bruges !

Encore deuxième de son championnat la saison passée, derrière le Shakhtar Donetsk, le Dynamo Kiev s'est incliné à l'aller face au Club de Bruges (1-0). Les joueurs de Khatskevich ont une mission simple s'imposer avec deux buts d'écart pour se qualifier directement pour le tour suivant (une victoire 1-0 et les 2 formations s'affronteraient dans une prolongation). Le coach biélorusse pourrait être amené à faire des changements dans sa formation et titulariser la pépite Tsygankov, remplaçant à l'aller. Soutenu par son public, le Dynamo, grand habitué des compétitions européennes, peut renverser la situation. Ce week-end, les Ukrainiens se sont inclinés face à leurs grands rivaux du Shakhtar (1-2). Cette douloureuse défaite a cependant offert un match avec du rythme et pourrait être utile lors de ce match retour face à Bruges. Comme le Dynamo, le FC Bruges n'est plus champion puisqu'il a terminé 2de son championnat la saison passée, derrière Genk. Les Belges ont vu débarquer à l'intersaison l'ancien portier de Liverpool Simon Mignolet. La formation de Philippe Clément sait que ce genre de résultat peut être compliqué à gérer entre l'envie de faire la différence rapidement ou de conserver cet avantage. L'an passé, les Belges s'étaient d'ailleurs fait atomiser par Salzburg en 16e de finale retour (4-0) après avoir déjà gagné le match aller à domicile d'un but (2-1). Pour ce match retour, nous voyons le Dynamo poussé par son public s'imposer pour espérer se qualifier.