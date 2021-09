Pronostic Dynamo Kiev Benfica : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Dynamo Kiev et Benfica jouent gros

Dans ce groupe E de la Ligue des Champions, le Dynamo Kiev et le Benfica jouent gros dans l'optique de la qualification puisque leurs deux autres adversaires sont le FC Barcelone et le Bayern Munich. La formation ukrainienne participe à cette Ligue des Champions grâce à son titre de champion obtenu la saison passée après plusieurs années passées dans l'ombre du Shakhtar. Les hommes de Lucescu sont partis sur les mêmes bases puisqu'ils ont déjà pris les commandes du championnat avec 3 points d'avance sur le Shakhtar. En forme, le Dynamo vient de remporter ses 3 derniers matchs face à Desna (4-0), Kolos Kovalivka (7-0) et Metalist 1925 (0-2). Auteur de 3 clean sheet et de 13 buts inscrits, la formation ukrainienne est en confiance pour recevoir le Benfica. Dans cette équipe, on retrouve de nombreux internationaux ukrainiens comme les excellents Shaparenko ou Tsygankov. En revanche, le prometteur Buyalskyi est incertain pour cette confrontation après avoir été gravement blessé à l'Euro.

De son côté, le Benfica sort deux saisons compliquées. Le club portugais est en revanche bien parti lors de ce nouvel exercice et a pris les commandes de son championnat. Les hommes de Jorge Jesus ont réalisé une entame parfaite avec 5 victoires et un bilan impressionnant de 13 buts inscrits et 2 encaissés. Arrivé lors du mercato, l'international ukrainien Yaremchuk s'est parfaitement au sein de son équipe (2 buts en 3 matchs tout comme Darwin Nunez). Pour intégrer la phase de groupe de la Ligue des Champions, le Benfica a disputé deux tours de barrages. Le premier remporté face au Spartak Moscou (4-0 en cumulé) et le second au terme d'un formidable combat contre un PSV Eindhoven exellent en ce début de saison (2-1), malgré une infériorité numérique au retour joué aux Pays-Bas. Pour cette affiche, l'équipe portugaise semble en mesure d'accrocher au moins un nul face à la formation ukrainienne.