Pronostic Dynamo Kiev Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Barcelone comme à l'aller face au Dynamo Kiev

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Dynamo Kiev Barcelone :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Dynamo Kiev débute cette 4journée de Ligue des Champions en tant que dernier du groupe E. Les hommes de Lucescu ont pourtant montré de bonnes choses notamment lors de la réception du Benfica où ils auraient mérité de s’imposer(score final 0-0). En revanche, la formation ukrainienne n’a rien pu faire face à un Bayern surpuissant (5-0). Lors de la dernière journée, les Ukrainiens se sont inclinés sur le plus petit des scores face au FC Barcelone (1-0). Cette rencontre a cependant donné quelques motifs d’espoir au Dynamo, qui a bien résisté au club catalan. De plus, Kiev est en tête de son championnat national avec 3 points d’avance sur le Shakhtar Donetsk. Les joueurs importants de cette équipe sont Tsygankov, Garmash ou Buyalskyi, tandis que Shaparenko s’impose comme un élément incontournable du Dynamo.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le FC Barcelone vit une saison particulière. Après avoir perdu Lionel Messi à l’intersaison, la formation catalane connaît des résultats décevants dans les différentes compétitions qu'elle dispute. En effet, lesont lancé leur campagne de Ligue des Champions par deux très lourdes défaites face au Bayern Munich (0-4) et plus surprenant sur la pelouse de Benfica (3-0). Lors de la dernière journée, les catalans ont fait le taf pour s’imposer difficilement au Camp Nou face au Dynamo Kiev (1-0) grâce à une réalisation de Piqué. En Liga, le Barca a subi deux défaites ces derniers jours face au Real Madrid et contre le Rayo Vallecano, qui ont poussé les dirigeants à se séparer de Ronald Koeman. Si Xavi est pressenti pour lui succéder, l'ancien latéral du club Sergi a été nommé temporairement. Pour sa première sur le banc, le nouvel entraineur a vu sa formation être tenue en échec à domicile par Alaves (1-1), qui lutte pour le maintien. La formation catalane accuse désormais 6 points de retard sur la quatrième place mais a un match en retard à jouer. Après un premier match de mise en place, le Barça de Sergi est attendu à un meilleur niveau ce mardi. Avec 3 points au compteur dans ce groupe de C1, le club catalan est toujours dans le coup pour la qualif’ mais doit profiter de ce déplacement chez l’adversaire le plus modeste du groupe pour l'emporter. Comme à l'aller, le Barca devrait être en mesure d’assurer l’essentiel en accrochant les 3 points, dans un nouveau match assez fermé.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Dynamo Kiev Barcelone encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !