Pronostic Dynamo Kiev Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le Barcelone enchaîne une 4e victoire face à un Dynamo diminué

Depuis le début de cette édition de Ligue des Champions, le Dynamo Kiev ne peut pas défendre ses chances comme il le souhaiterait. En effet, le club ukrainien a été fortement touché par le Covid et a vu plusieurs de ses joueurs être indisponibles de nombreuses semaines. Battu par la Juventus (0-2) lors de la 1journée, Kiev est allé ensuite partager les points en Hongrie face au Ferencvaros (2-2) de Rebrov. Lors du match aller au Camp Nou, le Dynamo, handicapé par de nombreuses absences, a malgré tout réalisé une excellente prestation et aurait mérité le point du match nul. Avec 1 point pris après 3 journées, le club ukrainien va devoir se raccrocher à la 3place, qualificative pour la C3. En championnat, les hommes de Lucescu viennent de s'imposer sur la pelouse de Inhulets (0-2) et sont leaders devant le Shakhtar Donestk. En face, le FC Barcelone se montre décevant depuis le début de saison, hormis lors de son succès face à la Juventus en Ligue des Champions (0-2). Avec 9 points au compteur, les Catalans sont cependant quasiment assurés de participer aux huitièmes de finale mais réalisent des prestations inquiétantes dans le jeu. Battu par le Real lors du Clasico, le Barca vient de s'incliner face à un autre rival pour le titre, l'Atlético Madrid (1-0) le week-end dernier. Décevants dans le jeu, les hommes de Koeman pointent à la 12place avec 12 points de retard sur le leader, la Real Sociedad. Pour ce déplacement en Ukraine, le coach néerlandais est privé de Piqué et Umtiti, blessés, mais également de Messi et de Jong, laissés au repos. Néanmoins, le Barca devrait assurer l'essentiel à Kiev pour accrocher une victoire capitale pour la participation aux huitièmes de finale.