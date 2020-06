Pronostic Dusseldorf Hoffenheim : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Hoffenheim bat Dusseldorf pour se rapprocher de l’Europa

Irrégulière cette saison, la formation d'Hoffenheim peut toujours espérer une place en Europa League. 7avec 42 points, la troupe du richissime propriétaire Dietmar Hopp se retrouve au coude à coude avec les Loups de Wolfsbourg (42 points), qui occupe la 6place virtuellement qualificative pour l'Europe grâce à une différence de buts supérieur. Depuis la reprise, le TSG se montre très cohérent. Bousculée par cette défaite à la maison contre le Herta Berlin (0-3), l'ancienne équipe de Roberto Firmino s'est réveillée avec un match nul contre Paderborn (1-1) et surtout deux victoires sur Cologne (3-1) et à Mayence le week-end dernier (1-0).

En face, le Fortuna Dusseldorf est en grand danger. Après un match nul contre Paderborn (0-0) et un autre contre Cologne (2-2) qui aurait dû se solder par une victoire sans un scénario rocambolesque, les partenaires de l'attaquant Turc Karaman ont battu le Schalke 04 (2-1) avant de prendre totalement l'eau contre le Bayern (5-0) après un premier acte manqué. Bien relancé par ses deux dernières victoires, Hoffenheim partira favori et a les armes pour remporter cette bataille.