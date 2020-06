Pronostic Dusseldorf Augsbourg : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Un nouveau nul pour Düsseldorf face à Augsbourg

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ chez BetStars

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Düsseldorf Augsbourg :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Seizième avec un total de 29 points et virtuellement barragiste de cette Bundesliga, le Fortuna va devoir prendre des points et regarder en même temps de très près le résultat du Werder (17) à Mayence (15). Mais il faut dire que le Fortuna Düsseldorf est très fort depuis cette reprise. Seulement battu par Munich (0-5) et Dortmund sur le fil (1-0), les partenaires de Karaman ont obtenu de bons résultats comme cette victoire contre Schalke 04 ou bien ce match nul de mercredi qui risque de faire toute la différence. En déplacement à Leipzig et mené 2-0 à la 87minute de jeu, les joueurs de Düsseldorf sont parvenus à renverser la vapeur par l’intermédiaire de Skrzybski (87e) et Hoffmann (90e). Düsseldorf a signé là son 11match nul en 32 journées.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Augsbourg est quasiment certain de se maintenir en Bundesliga l’année prochaine. Avec un total de 35 points et une différence de -17 pour le club, il faudrait un miracle pour que Düsseldorf avec 29 points et une différence de -28 ne dépasse Augsbourg au classement. Augsbourg a lutté pour obtenir son maintien, a l’image de cette victoire très importante, capitale, obtenue sur le terrain de Mayence le week-end dernier (1-0). Cependant, dans la foulée de cette prestation remarquable, les partenaires de Max n’ont pas réussi à tenir le rythme face aux assauts d’Hoffenheim à la maison (1-3). N'ayant besoin que d'un match nul pour assurer totalement son maintien, Augsbourg pourrait se contenter d'1 point face à Düsseldorf, roi du match nul.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuitavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, sponsor d’Arsenalavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecRetrouvez le Pronostic Dusseldorf Augsbourg encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !