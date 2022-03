Pronostic Dunkerque Valenciennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Dunkerque remporte le match couperet face à Valenciennes

Dunkerque fait partie des 5 dernières équipes du bas de tableau qui sont seulement séparées par 3 points. Les Dunkerquois occupent l’une des pires positions, l’avant-dernière, qui condamne à la relégation. L’an passé, les Nordistes avaient réussi à se maintenir pour leur retour en Ligue 2 en en finissant bien. Les hommes de Romain Revelli espèrent connaître cette même fin heureuse et se doivent de signer une bonne série. Actuellement, l’USO est sur un rythme de victoires à domicile pour des défaites à l’extérieur. Dans son stade, Dunkerque est invaincu lors des 5 dernières réceptions avec d'abord deux nuls accrochés face à Sochaux et le Paris FC qui jouent la montée, puis des succès contre Rodez, Dijon et Pau. L’espoir est de mise puisque le club nordiste accuse seulement 2 points de retard sur le 1er non relégable.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Valenciennes est un peu mieux placé avec la 15position au général. En revanche, les Nordistes ne comptent que 2 points d’avance sur Quevilly Rouen et 3 sur son adversaire du jour. Ce match face à Dunkerque est donc crucial pour le VAFC qui pourrait prendre ses distances avec un adversaire direct en cas de victoire. Les Valenciennois se montrent costauds depuis quelques semaines mais accumulent principalement les matchs nuls. Le bilan des 5 dernières journées est de 4 nuls pour une victoire. En déplacement, la formation nordiste n’a pas remporté le moindre match depuis le début du mois d’octobre. Lors du match aller, Valenciennes s’était lourdement incliné face à Dunkerque (3-1). Sur 3 victoires consécutives à domicile, Dunkerque pourrait encore prendre le dessus sur une équipe valenciennoise qui fait du surplace.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Dunkerque Valenciennes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !