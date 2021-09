Pronostic Dunkerque Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Toulouse enchaîne à Dunkerque

Promu la saison dernière en Ligue 2, Dunkerque était parvenu à se maintenir grâce à quelques beaux coups réalisés sur leur parcours notamment lors de leurs confrontations face à Toulouse (succès à l'aller et nul au retour). Ce début d'exercice est en revanche très difficile, puisque la formation nordiste pointe à une décevante 19e place. De plus, les hommes de Romain Revelli n'ont toujours pas connu les joies de la victoire. Après avoir connu 4 revers consécutifs face au Paris FC, Niort, Sochaux et Nîmes, Dunkerque s'était repris en enregistrant deux nuls face à Rodez (2-2) et Nancy (0-0). Mais le week-end dernier, les Dunkerquois sont retombés dans leurs travers en s'inclinant sur la pelouse de Dijon (2-0).

En face, Toulouse a vécu un scénario cruel la saison passée en s'inclinant lors des barrages face à Nantes, du fait de la loi du but à l'extérieur. Bien décidés à ne pas revivre cette mésaventure, les Toulousains sont partis pied au plancher dans cette entame d'exercice. En effet, après 8 journées disputées, le TFC affiche un bilan de 6 victoires pour 2 nuls. Seuls Ajaccio (2) et une équipe solide du Havre ont réussi à résister aux assauts toulousains. La formation haut-garonnaise possède la meilleure attaque de Ligue 2 avec 18 buts. Montanier possède plusieurs solutions avec Onaiwu (5 buts), Healey (4) et Ngoumou (3). Supérieur à son adversaire sur le papier et dans les résultats, Toulouse devrait s'imposer dans le Nord face à Dunkerque.