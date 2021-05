Pronostic Dunkerque Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Dunkerque profite de la fatigue de Toulouse

Lors de cette ultime journée, Dunkerque joue son maintien en ligue 2. Promu cette saison, le club du Nord de la France possède actuellement deux points d'avance sur le duo constitué par le Stade Malherbe de Caen (barragiste) et Chambly (relégable). En cas de match nul obtenu face à Toulouse ce samedi soir, les hommes de Mercadal devraient se maintenir car ils disposent d'une différence de buts favorable et que leurs adversaires directs vont devoir se frotter à deux grosses écuries, le Clermont Foot et le Paris FC. Battu par Troyes, champion de L2 (2-0) le week-end dernier, Dunkerque s'appuie sur son parcours à domicile pour tenter de se sauver. En effet, lors de ses 9 dernières réceptions en Ligue 2, le club dunkerquois ne s'est incliné qu'une seule fois face à Nancy. Lors de son dernier match à Marcel-Tribut, Dunkerque s'était imposé face à une belle équipe Sochaux (1-0). En face, Toulouse va a priori devoir passer par les barrages pour tenter de retrouver la Ligue 1. Les Toulousains ont une chance infime de pouvoir rattraper Clermont qui possède 3 points d'avance et une différence de buts bien meilleure. Touché il y a quelques semaines par le Covid, le club haut-garonnais connait une fin de saison très chargée puisque le TFC dispute 4 rencontres en à peine plus d'une semaine. Le club devrait décider de reposer quelques éléments pour préparer les très probables barrages d'accession. Les remplacements de Bayo et Adli, à l'heure de jeu face à Pau, semblent indiquer que les Toulousains étaient à la limite physiquement, suite à l'enchaînement des rencontres et de la présence du virus dans son effectif. Solide à domicile, Dunkerque devrait profiter de la fatigue des Toulousains, qui auront également les barrages en tête, pour accrocher au moins un point précieux, voire salvateur, en vue du maintien.