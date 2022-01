Pronostic Dunkerque Sochaux : Analyse, cotes et pronostic du match de Ligue 2

Sochaux en patron à Dunkerque

L'an passé sous les ordres de Fabien Mercadal, l'USO Dunkerque était parvenu à se maintenir en Ligue 2 en réalisant des « coups » tout au long de la saison. A l'intersaison, les dirigeants nordistes ont décidé de confier l'équipe à l'inconnu Romain Revelli. Le nouveau coach connaît un apprentissage difficile car sa formation pointe à l'avant-dernière place du classement. Les Dunkerquois ont deux matchs de retard à disputer face au Paris FC (le 28/01) et contre Niort (le 1février). Ces deux rencontres avaient été reportées suite à plusieurs cas de Covid au sein de l'effectif nordiste. La préparation du match face à Sochaux n'a pas été optimale. De plus, Dunkerque est sur une spirale négative de 6 défaites consécutives toutes compétitions confondues (5 en Ligue 2) et n'a plus disputé de rencontre officielle depuis le 21 décembre.

En face, Sochaux est l'une des satisfactions de la saison en Ligue 2. Les Lionceaux ont même pris les commandes de la L2 après leur succès renversant face à Caen le week-end dernier. Menés de 2 buts, les hommes d'Omar Daf ont renversé le Stade Malherbe pour décrocher la victoire dans le temps additionnel sur une réalisation de Maxime Do Couto. Ce succès marquant pourrait être un déclic supplémentaire dans la saison des Sochaliens, à l'heure où Toulouse ou Auxerre connaissent des passages à vide. Après avoir connu un coup de moins bien, Sochaux a formidablement lancé 2022 avec deux victoires face au Havre (0-1), candidat aux playoffs et donc contre Caen. Ces 6 points récoltés ont ancré la position de barragiste des Doubistes, qui possèdent désormais 6 unités de plus que le Havre (6). Sur sa lancée, Sochaux devrait aller chercher la victoire dans le Nord face à une formation dunkerquoise qui n'a plus joué depuis près d'un mois et qui n'a sans doute pas pu préparer cette rencontre dans les meilleures conditions.