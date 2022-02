Pronostic Dunkerque Rodez : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Dunkerque revigoré face à Rodez

Relégable depuis quasiment l’entame du championnat, Dunkerque n’a toujours pas abandonné ses espoirs de maintien. En effet, les Dunkerquois ont réalisé une très bonne opération le week-end dernier en s’imposant aux Costières face à Nîmes (0-1). Le but inscrit par Rocheteau permet à l’USO de revenir à 4 points du Sporting Club de Bastia, première formation non relégable. Avant cela, les Dunkerquois avaient déjà montré du mieux lors des réceptions de Sochaux et du Paris FC, en obtenant des matchs nuls face à deux équipes qui jouent la montée en Ligue 1. Ces bonnes performances ont redonné de la confiance aux Nordistes à l’heure d’aborder une dernière ligne droite décisive.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Rodez avait connu un bon passage en fin d’année 2021, mais n’a plus gagné la moindre rencontre depuis la mi-décembre. En effet, les Aveyronnais ont disputé 6 journées de championnat avec 4 nuls face à Toulouse, Bastia, Le Havre et Valenciennes pour deux revers contre Pau et Dijon. Offensivement, les Ruthénois souffrent avec 5 matchs sans le moindre but inscrit. Ces bilans ne sont guère rassurants à l’orée de se déplacer chez une formation dunkerquoise qui devrait mettre tout en œuvre pour s’imposer. À l'inverse, Rodez est 10et semble pouvoir voir un peu venir, ce qu'elle fait d'ailleurs ces dernières semaines. Boosté par son succès à Nîmes, Dunkerque devrait pouvoir enchaîner face à une formation ruthénoise qui ne gagne plus et ne marque plus.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Eh oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecdès la fin du matchavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Dunkerque Rodez encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, cotes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !