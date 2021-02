Pronostic Dunkerque Rodez : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Rodez poursuit sa série d’invincibilité à Dunkerque

Profitez de 100€ SANS CONDITION chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari :

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Dunkerque - Rodez :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La lutte pour le maintien en Ligue 2 est très intense, avec 6 équipes séparées seulement par 7 points. Actuellement, le promu dunkerquois compte 24 points, soit 3 de plus que le premier relégable, Nancy, et seulement 1 d’avance sur son adversaire du soir, Rodez. Les hommes de Mercadal ont réalisé un excellent début de saison qui a permis aux Nordistes de prendre un matelas d’avance sur la relégation. Cette avance a fondu lors des dernières semaines, d’une part, car Dunkerque connaît des difficultés à prendre des points, et d’autre part, car les relégables se révoltent. Dans une spirale négative, le club nordiste avait aligné 5 défaites pour un nul, mais s’est repris en disposant d’Ajaccio (3-1) lors de leur dernier match à Marcel Tribut. En revanche, les protégés de Mercadal sont retombés dans leur travers dans le derby du Nord face à Valenciennes (1-0).chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Rodez avait lutté l’an passé pour se maintenir et se retrouve de nouveau menacé. Laurent Peyrelade dispose certainement d’un effectif moins fort que d’autres équipes luttant pour le maintien, mais se satisfait de l’état d’esprit de ses hommes. En effet, Rodez n’a pas abdiqué et vient d’aligner 8 journées sans la moindre défaite. Malheureusement, avec 6 matchs nuls, les Ruthéniens n’ont pas pu prendre une avance confortable sur les relégables. Ce bon passage a permis à Rodez de sortir de la zone rouge, avec 2 points de plus que Nancy. Le week-end dernier, Rodez a confirmé sa solidité actuelle en tenant tête à une formation sochalienne, pas simple à jouer (1-1). Sur sa lancée, la bande à Peyrelade semble en mesure d’accrocher au moins un point à Dunkerque, dans une rencontre avec moins de 4 buts.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(171€ du pari + 100€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavec, sponsor d’ArsenalavecavecRetrouvez le Pronostic Dunkerque Rodez encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !