Pronostic Dunkerque Pau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Dunkerque et Pau dos à dos

Dunkerque est lancé dans la course au maintien. Avant-dernier de Ligue 2, le club nordiste est toujours dans le coup pour se maintenir puisqu’il n’accuse que 2 points de retard sur Quevilly Rouen, première formation non relégable. Les Dunkerquois ont compris l’urgence de la situation et ont montré des signes d’amélioration lors des dernières semaines. En effet, les hommes de Romain Revelli ont remporté 3 de leurs 5 derniers matchs face à Nîmes, Rodez et Dijon. En revanche, l’USO Dunkerque s’est incliné, logiquement, la semaine passée chez le leader toulousain (2-0). A domicile, le club nordiste est sur une excellente dynamique en étant invaincu lors des 4 dernières réceptions. Dunkerque avait notamment tenu tête (1-1) au Paris FC, dauphin de Toulouse, fin janvier.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Pau réalise un exercice nettement plus abouti que l’an passé. Pour leur retour en Ligue 2, les Palois avaient seulement assuré leur maintien grâce à une excellente dernière ligne droite. La 7place actuelle des joueurs de Didier Tolot confirme les progrès entrevus cette saison. Bien calé dans la 1partie de tableau, Pau possède 10 points d’avance sur le premier relégable, Grenoble. En forme, le club béarnais a remporté 3 des 4 derniers matchs qu’il a disputés. Habituellement très performant dans son stade, Pau commence à prendre des points loin de ses bases. Le week-end dernier, les Palois ont été malmenés au Nouste Camp par Amiens mais ont parfaitement profité de l’expulsion de Zungu pour renverser le match (2-1). Entre une équipe de Dunkerque solide à domicile et des Palois en forme, on pourrait voir les 2 équipes se neutraliser. Avec un grosse cote du match nul à jouer avec le 1pari remboursé en CASH offert par PMU.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Dunkerque Pau détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !