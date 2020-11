Pronostic Dunkerque Pau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Dunkerque – Pau : duel de promus avec peu de buts

Promus du National, Dunkerque et Pau se retrouvent lors de cette 12journée de Ligue pour la première fois depuis leur accession en Ligue 2. Le club du Nord de la France est celui qui réalise le meilleur début avec une 9place et 16 points pris, 6 unités d'avance sur l'actuel premier reléguable, Rodez. Les hommes de Fabien Mercadal se sont lancés idéalement en prenant 7 points lors des 3 premières journées. Depuis, les Dunkerquois réalisent de temps en temps quelques coups comme ils l'ont fait à Niort (1-2), qui réalisait jusque-là un bon championnat. De son côté, Pau fait partie des équipes qui se trouvent dans la zone de relégation. Les Palois sont en 19position avec 9 points au compteur, à 2 unités d'Ajaccio, premier non relégable. L'équipe du Béarn a vécu tout l'opposé de Dunkerque, avec un départ très compliqué. En effet, Pau a empoché sa première victoire au soir de la 8journée seulement face à Niort (4-1). Un peu mieux ces derniers temps, la bande à Tholot avait signé un très beau succès face à Châteauroux (3-0), adversaire direct pour le maintien. Le week-end passé, le club palois n'a rien pu faire face à une équipe grenobloise en pleine forme (0-3). Entre une équipe de Dunkerque qui a vu tous ses matchs disputés dans Stade Marcel Tribut de Dunkerque finir avec moins de 3 buts et une formation paloise qui fait partie des pires attaques de L2 (9 buts marqués seulement en 11 journées), on devrait voir logiquement peu de buts.