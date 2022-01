Pronostic Dunkerque Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Dunkerque bute sur l’efficacité du Paris FC

De retour en Ligue 2 la saison passée, Dunkerque a réussi l'objectif qu'il s'était fixé, à savoir le maintien. A l'intersaison, le club nordiste a confié l'équipe fanion à Romain Revelli qui effectue à cette occasion ses premiers pas en tant qu'entraîneur dans le monde professionnel. Le nouvel entraineur doit maintenir l'USL en Ligue 2 mais fait face à une tâche qui s'annonce compliquée. En effet, à mi-championnat, le club dunkerquois est déjà englué dans la zone de relégation avec une 19place, à 5 points du 1non relégable. Dunkerque reste surtout sur une terrible série de résultats avec 6 journées sans la moindre victoire avec 5 défaites d'affilée en Ligue 2 pour finir 2021 et un nul contre Sochaux (0-0) pour lancer 2022. De plus, on peut ajouter, lors de cette mauvaise passe, l'élimination face à Linas-Monthlery en Coupe de France. En grande difficulté, le club dunkerquois affronte une formation du Paris FC qui est au contraire sur une excellente dynamique. En effet, les hommes de Thierry Laurey sont sur une très bonne dynamique de 8 journées sans la moindre défaite. Les Parisiens ont remporté 6 rencontres pour 2 nuls. Cette excellente série leur a permis de revenir parmi les barragistes et d'occuper actuellement la 4place avec seulement 5 points de retard sur Toulouse, actuel leader. Avec deux matchs de retard à disputer, la formation parisienne peut même viser l'un des deux accessits directs pour la L1. Le PFC est en ce moment la formation du Top 5 qui connaît les meilleurs résultats, s'appuyant sur sa redoutable efficacité comme lors de son succès face à Amiens (1-0). En revanche, les hommes de Thierry Laurey ont été tenus en échec lors de leur dernier match par le Havre (2-2) après avoir mené de 2 buts. Impressionnant depuis quelques semaines, le Paris FC pourrait s'imposer face à une formation de Dunkerque dans le dur.