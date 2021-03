Pronostic Dunkerque Niort : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Dunkerque grignote face à Niort

Profitez de 100€ SANS CONDITION chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari :

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Dunkerque Niort :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Bien partis en début de saison, Dunkerque et Niort ont progressivement chuté au classement et se retrouvent désormais à portée des relégables. En effet, les Nordistes possèdent seulement deux points de plus que Guingamp, qui occupe la première place de relégable. Le promu a seulement remporté une rencontre lors des 14 dernières journées de Ligue 2. En revanche, les Dunkerquois se montrent combatifs puisqu’ils n’ont perdu qu’à 3 reprises lors des 8 dernières rencontres, face à Valenciennes, Nancy et le Paris FC. De plus, leurs rencontres se jouent en général sur des détails puisqu’hormis lors de leur lourde défaite à Clermont (5-0), les revers ont souvent été concédés par un but d’écart. A domicile, le club dunkerquois se montre intéressant avec 1 victoire, 3 nuls et une défaite lors des 5 dernières réceptions.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Niort s’était un temps retrouvé sur le podium de la Ligue 2, mais occupe désormais la 14place avec 8 points d’avance sur la zone de relégation. Sauvéla saison dernière, les Chamois ne veulent pas revivre un tel scénario mais ont du mal à remporter une rencontre ces dernières semaines. En effet, les hommes de Sébastien Desabre ont seulement connu les joies de la victoire à une reprise lors des 14 dernières journées et cela face à une formation de Pau luttant pour rester en L2. Après avoir obtenu un excellent match nul sur la pelouse de Grenoble (1-1), les Niortais ont été largement dominés à domicile par Sochaux lors de la dernière journée (1-3). En déplacement, Niort est à la peine et reste sur 9 voyages sans le moindre succès. Dans son stade, Dunkerque semble en mesure d’accrocher au moins un nul dans un match avec moins de 4 buts.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(161€ du pari + 100€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavecavec, sponsor de MonacoavecavecRetrouvez le Pronostic Dunkerque Niort détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !