Pronostic Dunkerque Nîmes : Analyse cote et prono du match de Ligue 2

Nîmes laisse Dunkerque à quai

A la lutte pour le maintien toute la saison dernière, Dunkerque a repris sur de mauvaises bases. En effet, le club qui a décidé de se séparer de son entraîneur Fabien Mercadal ne compte aujourd'hui qu'1 point après 4 journées et se classe 17de Ligue 2. La dynamique de Dunkerque n'est vraiment pas bonne puisqu'après un nul inaugural concédé à domicile face au promu Quevilly Rouen (1-1), le club s' est incliné successivement 3 fois : chez le Paris FC (2-1), à domicile face à Niort (1-2), et enfin le week-end dernier à Sochaux (1-0).

Relégué de Ligue 1 cet été, Nîmes va tenter de prendre directement l'ascenseur malgré le départ de nombreux joueurs et notamment de son meilleur buteur Ripart ou de son latéral Meling, restés eux en Ligue 1. Après les 4 premières journées de Ligue 2, le Nîmes Olympique compte 8 points après 3 journées et est toujours invaincu. Mal payés en ouverture à Furiani face une formation bastiaise loin d'être dominatrice (1-1), les Crocos ont également concédé un nul à domicile face à Pau samedi dernier (0-0). Entre-temps, ils sont parvenus à s'imposer à domicile face à Dijon (2-1), et sur la pelouse de Valenciennes de belle manière (0-3). Bien mieux que Dunkerque sur ce début de saison, Nîmes pourrait s'arroger une nouvelle victoire précieuse à l'extérieur.