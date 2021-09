Pronostic Dunkerque Nancy : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Dunkerque – Nancy : le bal des mal classés

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Si vous souhaitez parier sur ce Dunkerque - Nancy chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Cette opposition de la 7journée de Ligue 2 entre Dunkerque et Nancy met aux prises deux formations qui rencontrent des grandes difficultés dans ce début de saison. La saison passée, la formation dunkerquoise avait réussi à se maintenir à force d'abnégation. Lors de l’intersaison, Dunkerque a nommé Romain Revelli à la tête de l’équipe à la place de Mercadal. Ce changement ne semble pas fonctionner pour le moment, puisque le club dunkerquois n’a toujours pas remporté le moindre match et ne compte que 2 points grâce à ses nuls face à Quevilly Rouen (1-1) et Rodez (2-2), un promu et une équipe jouant le maintien. Pour le reste, Dunkerque a enchaîné les revers face au Paris FC, Niort, Sochaux et Nîmes. Avec 2 points au compteur, la formation nordiste se retrouve dans la zone de relégation et doit réagir rapidement pour ne pas vivre une saison galère.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la situation nancéenne est encore plus critique. En effet, la formation lorraine est dernière du classement avec un seul point pris sur la pelouse de Bastia. Désormais entrainé par l’Allemand Stendel, l’ASNL est au plus mal malgré qu’elle ait été en mesure de conserver certains de ses éléments grâce à son partenariat avec Ostende. Contesté par ses concurrents, cet accord lui permet de pouvoir aligner son meilleur buteur de la saison dernière Mickaël Biron. Plus mauvaise attaque de Ligue 2 (avec 3 buts inscrits), Nancy possède aussi l’une des pires défenses avec 13 buts concédés. Ce bilan guère réjouissant laisse penser que Dunkerque, devant son public, pourrait être en mesure d’accrocher au moins le point du nul dans un match avec moins de 4 buts entre deux équipes qui ont du mal à marquer.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Dunkerque Nancy détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !