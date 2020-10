Pronostic Dunkerque Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Place aux choses sérieuses pour Dunkerque face au Havre

Promu, Dunkerque réalise un début de saison convaincant pour une formation venant de l'échelon inférieur. Les hommes de Mercadal occupent actuellement la 9place avec 10 points, dont 7 ont été pris à domicile et les 3 autres lors de la victoire à Toulouse lors de la 1journée. Les Dunkerquois sont toujours invaincus dans leur stade avec un nul heureux face à Clermont et des succès étriqués face à Valenciennes et Guingamp. Le club nordiste reste en revanche sur 3 défaites lors des 4 dernières journées face à Rodez, Ajaccio et Nancy. Euphorique suite à sa montée, Dunkerque vit ses premiers moments compliqués de la saison et pourrait rentrer dans le rang. En face, le Havre a pour ambition de décrocher au moins une place de barragiste pour la montée. Les hommes de Paul le Guen ont été décevants la saison passée, malgré un Kadewere en feu. Depuis le départ de cette nouvelle saison, le club normand se montre trop irrégulier dans ses prestations. La 11place des Havrais est plutôt logique pour une formation qui n'arrive pas à réaliser une série de résultats positifs. Les Havrais ont déjà perdu plusieurs points à domicile, mais à l'extérieur en revanche, le HAC fait le job face aux équipes à sa portée (2 victoires à Nancy et Guingamp, 2 défaites chez le Paris FC et Troyes). Pour cette rencontre, la bande à Le Guen pourrait s'imposer dans le Nord, face à une formation de Dunkerque dont l'état de grâce semble déjà fini.