Pronostic Dunkerque Grenoble : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Positionné à la 17place de cette Ligue 2, Dunkerque est donc pour l'instant le premier non-relégable au classement, avec 3 points sur le barragiste guingampais et 1 match en retard à jouer. Pour sa 1rencontre depuis la trêve internationale, Dunkerque est allé chercher 3 points très importants dans l'optique du maintien chez la lanterne rouge le week-end dernier (1-2). Les deux matchs précédents des Nordistes avaient également vu Dunkerque faire trembler les filets : défaite à Pau (3-1) et victoire à domicile face à Niort (2-0). De son côté, Grenoble joue aussi quelque chose en cette fin de saison, mais il s'agit de la montée en Ligue 1. Bien placés toute la saison et actuellement 4de L2, les Grenoblois restent sur une belle victoire à domicile face à Caen (3-1) qui faisait suite à une série de 3 matchs sans victoire. Comme cette dernière rencontre, 5 des 7 derniers matchs des Isérois ont vu les filets trembler des deux côtés. Dans une rencontre entre deux équipes qui ont besoin de points pour leur objectif respectif en cette fin des saison, on devrait de nouveau voir les deux formations marquer.