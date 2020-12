Pronostic Dunkerque Châteauroux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Dunkerque assure l’essentiel face à Châteauroux

L'opposition entre Dunkerque et Châteauroux intéresse la lutte pour le maintien. Promu cette saison, le club nordiste se comporte plutôt bien pour une formation venant de l'échelon inférieur. Les hommes de Mercadal occupent la 11place avec 17 points, soit 6 unités de mieux que le premier relégable et 5 d'avance sur leur adversaire du jour. Bien partis avec 7 points pris lors des 3 premières journées, les Dunkerquois souffrent un peu plus mais réalisent des coups comme lors de leurs succès face à Guingamp, Chambly ou Niort. A domicile, Dunkerque a disputé 6 rencontres et affiche un bilan parfaitement équilibré de 2 victoires, 3 nuls et 2 défaites.

En face, la Berrichonne est habituée à lutter pour son maintien chaque saison. Cet exercice ne devrait pas déroger à la règle. En effet, après 13 journées, le club castelroussin occupe la 17place, première non relégable, avec une seule unité d'avance sur Nancy. Les hommes d'Usai pensaient lancer le début d'une série en s'imposant face à Sochaux (2-1) et en tenant tête à Caen (1-1) mais la défaite dans les dernières minutes du match face à Grenoble en milieu de semaine, montre que Châteauroux n'a pas de marge. En déplacement, la Berrichonne reste sur 5 matchs sans la moindre victoire. Pour cette rencontre, le promu dunkerquois semble en mesure d'accrocher au moins un point à domicile face à une Berrichonne en difficulté hors de ses bases.