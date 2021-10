Pronostic Dunkerque Caen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Caen accroche Dunkerque

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Pour son retour en Ligue 2 l'an passé, Dunkerque a assuré l'essentiel en décrochant son maintien. Les Nordistes ont lutté mais ont profité de quelques coups réussis sur leur parcours mais aussi d'une bonne dernière ligne droite. Pour ce nouvel exercice, Dunkerque souffre également et s'est rapidement retrouvé dans la zone de relégation. Sans victoire lors des 9 premières journées, les hommes de Romain Revelli se sont repris lors des 3 dernières rencontres en s'imposant face à Pau (1-2), Bastia (2-0) et sur la pelouse de Valenciennes (1-3). Ces 9 points pris ont permis à Dunkerque de sortir de la zone rouge, avec une unité d'avance sur le club corse promu cette année.

De son côté, le stade Malherbe de Caen a eu très chaud la saison passée, sauvant sa place lors de la dernière journée face à Clermont. Bien parti dans ce nouvel exercice avec 2 succès consécutifs face à Rodez et Niort, le club caennais se montre depuis très irrégulier avec seulement deux nouvelles victoires à Caen (1-0) et aussi sur la pelouse de Toulouse (2-3), premier au classement. Ces deux derniers résultats tendent à prouver que les hommes de Stéphane Moulin sont plus à l'aise loin de leur base (1 seule défaite en 5 déplacements). Le week-end dernier, Caen a d'ailleurs été tenu en échec à domicile face au Havre (2-2). Auteur de bonnes performances à l'extérieur, Caen devrait accrocher au moins un nul face à Dunkerque qui n'a gagné qu'1 seul match dans son stade depuis le début de saison.