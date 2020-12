Pronostic Dunkerque Caen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Caen renoue avec la victoire à Dunkerque !

Dunkerque est le promu qui s’en sort le mieux dans cette première partie de saison en Ligue 2. Les Nordistes ont parfaitement débuté en s’imposant à Toulouse (1-0) lors de la 1journée. Ce succès a mis en confiance les Dunkerquois qui ont pris 7 points sur les 9 possibles lors des 3 premières rencontres. Depuis cet excellent départ, les hommes de Mercadal (qui avait connu une mauvaise expérience d'entraîneur à Caen) réalisent des coups avec des victoires face à Guingamp, Chambly, Niort et Châteauroux. Les Dunkerquois possèdent 20 points et comptent 8 unités d’avance sur la zone de relégation. La semaine passée, les Nordistes ont en revanche subi une lourde défaite chez une équipe de Grenoble en pleine forme (4-0), sa deuxième défaite sur les 3 derniers matchs, pour une victoire face au relégable Châteauroux.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Stade Malherbe de Caen fait partie des prétendants à la montée. Les Normands réalisent une bien meilleure saison que l’an passé, au cours de laquelle ils ont dû lutter pour leur maintien. Arrivé en cours de saison, Pascal Dupraz a été le grand artisan de la survie des Normands en L2. Bien partis lors de ce nouvel exercice, les Caennais rencontrent des difficultés lors des dernières journées pour s’imposer et viennent de signer 3 nuls sur leurs 4 dernières rencontres. Le week-end dernier, les protégés de Dupraz ont tenu tête au leader du championnat, Troyes, après avoir déjà tenu en respect l'autre membre du Top 2, Grenoble. Face à Troyes, les Normands se sont montrés les plus inspirés mais ont une nouvelle fois pêché dans la finition. Ce déplacement à Dunkerque est l’opportunité de repartir de l’avant et de se replacer dans la course aux barrages après deux bons nuls face aux leaders du championnat. Supérieur à son adversaire, le stade Malherbe devrait s’imposer dans le Nord de la France.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecRetrouvez le Pronostic Dunkerque Caen détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !