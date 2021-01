Pronostic Dunkerque Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Ajaccio sur sa lancée à Dunkerque

Auteur d'un départ intéressant, Dunkerque avait pris des points d'avance sur la zone de relégation grâce à son excellente entame. Promu cette saison, le club nordiste fait du maintien son objectif prioritaire. Actuellement, les hommes de Fabien Mercadal comptent seulement 2 points de plus que le premier relégable, Rodez. De plus, Dunkerque rencontre des difficultés financières et se retrouve menacé de rétrogradation par la DNCG, une décision qui affecte sans doute les joueurs puisqu'en Ligue 2, la formation dunkerquoise est sur une série catastrophique de 5 défaites et un nul. Le week-end dernier, les hommes de Mercadal ont subi la loi d'une formation clermontoise qui lutte pour la montée (5-0). Dunkerque a confirmé ses difficultés actuelles en s'inclinant face à Amiens en Coupe de France lors de la séance de tirs aux buts.

De son côté, Ajaccio vit un exercice diamétralement différent. Le club corse est très mal parti avec plusieurs journées sans la moindre victoire. En revanche, les hommes d'Olivier Pantaloni se sont parfaitement repris et restent sur 5 matchs sans la moindre défaite. Par ailleurs, le club ajaccien n'a perdu qu'une seule fois lors des 11 dernières journées. Pour son dernier match en Ligue 2, Ajaccio s'est défait du Stade Malherbe de Caen (1-0). Les Corses ont ensuite enchaîné en Coupe de France en dominant la Berrichonne de Châteauroux (0-2) et retrouveront l'Olympique Lyonnais au tour suivant. En grande forme ces dernières semaines, Ajaccio devrait prendre le meilleur sur une formation dunkerquoise qui glisse vers la zone de relégation.