Pronostic Dundee AZ Alkmaar : Analyse, cotes et prono du tour préliminaire de Ligue Europa Conférence

Guingamp repart de l’avant face à Pau

Profitez de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Dundee AZ Alkmaar :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Promu la saison passée, Dundee United a surpris en finissant 4du championnat d'Ecosse. Comme souvent, la deuxième saison dans l'élite pourrait être plus compliquée. Les premiers signes vont en tout cas dans ce sens. Auteur d'une préparation ratée, Dundee United a fait match nul sur la pelouse de Kilmarnock (1-1) pour sa première journée de championnat. Les deux équipes font leur entrée en jeu dans ces tours préliminaires de Ligue Europa Conférence.avec le codechez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l'AZ Alkmaar est une équipe que l'on retrouve très régulièrement dans le top 5 du championnat des Pays-Bas, et donc dans les coupes européennes. Habitué à la C3 ces dernières années, l'AZ avait fait une incursion remarquée l'an dernier dans la nouvelle C4, en allant jusqu'en 8de finale (défaite face à Bodo Glimt). Au tour précédent, l'AZ s'est défait facilement de Tuzla City en gagnant les 2 matchs (1-0 et 0-4). Plus fort sur le papier et plus expérimenté, l'AZ Alkmaar devrait pouvoir s'imposer sur ce match aller face à une valeureuse mais a priori limitée équipe écossaise.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(314€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Dundee AZ Alkmaar encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !