Pronostic Drita Anvers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa Conférence

Anvers continue son chemin face à Drita

Surprise à l'aller puisque le petit club kosovar de Drita a tenu en échec le Royal Antwerp à Anvers (0-0). 2de son championnat la saison passée, Drita s'était également incliné en finale de la coupe du Kosovo. Sur son début de nouvel exercice, cette équipe qui ne compte aucun joueur réellement connu du grand public, et seulement 3 internationaux kosovars avec peu de sélections au compteur, a déjà joué un tour préliminaire dans cette Conférence League. Au 1tour, Drita avait en effet sorti les Finlandais de l'Inter Turku, s'imposant 3-0 à domicile après une défaite 1-0 en Finlande. De son côté, Anvers n'a démarré son périple en C4 que sur ce 2tour. Incapable de marquer malgré 28 tirs au but, le Royal Antwerp a réglé la mire ce week-end pour le début du championnat belge. En effet, le 4de la dernière saison s'est imposé sur la pelouse du KV Mechelen avec 2 buts de l'ancien Lillois Michael Frey déjà intenable la saison passée. Ce résultat est venu confirmer une belle préparation estivale ponctuée de 4 victoires et 1 nul. Obligé de s'imposer pour se qualifier (ou de devoir attendre les tirs au but), Anvers devrait pouvoir s'imposer face à cette modeste équipe de Drita.