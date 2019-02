Pronostic Dortmund Werder : Analyse, prono et cotes du match de Coupe d'Allemagne

Le Borussia Dortmund sur sa lancée face au Werder Brême !

En réalisant un match nul sur la pelouse de Francfort (1-1), le Borussia Dortmund ne devait pas s'attendre à accentuer son avance en tête de la Bundesliga. Mais la défaite du Bayern sur la pelouse de Leverkusen a permis aux hommes de Favre de prendre 7 points d'avance. Face à une très belle équipe de l'Eintracht et dans un match animé, le BVB a réalisé une belle prestation et a eu plusieurs opportunités de prendre l'avantage. Marco Reus, buteur, a été de tous les bons coups et s'affirme comme le meilleur joueur du championnat allemand. En général, Favre aligne une équipe remaniée mais compétitive en Coupe. Le coach suisse ne veut pas enrayer la belle dynamique de son équipe. Le Werder est seulement calé au milieu du tableau de Bundesliga, et n'a remporté que deux matchs au cours des 11 derniers. En déplacement, les partenaires de Klaasen souffrent avec une seule victoire obtenue au cours des 6 derniers déplacements et cela sur la pelouse de la lanterne rouge Hanovre. Lors du match aller entre les deux formations, le Borussia s'était imposé 2-1 grâce à ces deux goleadors, Reus et Alcacer. Pour ce huitième de finale, nous voyons Dortmund en pleine confiance s'imposer et continuer son parcours.