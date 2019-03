Pronostic Dortmund Tottenham : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des champions

Dortmund se reprend à domicile face à Tottenham !

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous souhaitez parier sur ce Dortmund - Tottenham chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Borussia Dortmund accueille Tottenham en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. A la veille de s’affronter, les deux équipes ne sont pas au top de leur forme. Le BVB a remporté seulement une rencontre lors des 7 dernières disputées. Ces contre-performances ont permis au Bayern de revenir à hauteur des hommes de Favre en Bundesliga. Après une première partie de saison idyllique, Dortmund voit ses chances de titre diminuer et est quasiment éliminé en LDC suite à sa lourde défaite de l’aller (3-0). Les partenaires de Götze vont tout faire pour sortir la tête haute de cette compétition et pour mettre un semblant de doute aux Spurs. Depuis le début de saison, Dortmund est très performant à domicile et n’a perdu qu’un match en Coupe d’Allemagne (aux tirs aux buts).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De leur côté, lesrestent sur trois matchs sans victoire (2 défaites et 1 nul arraché à domicile). Le week-end dernier, les hommes de Pochettino ont dû se contenter du nul face à Arsenal dans le derby du Nord de Londres. Tottenham peut en plus remercier son gardien français Hugo Lloris qui a détourné un penalty d’Aubameyang dans les dernières minutes. A l’aller, lesavaient concédé plusieurs occasions mais s’étaient montrés très efficaces offensivement. Les Londoniens restent sur 4 défaites en déplacement et s’attendent à souffrir face à la furia des Allemands qui retrouveront leurs deux meilleurs buteurs Reus et Alacacer, absents du match aller. Pour cette manche retour, nous voyons une formation du BVB s’imposer pour l’honneur face à Tottenham.- Vous avez le droit à un 1er pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez votre premier pari de 120€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un 1er pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Dortmund Tottenham encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !