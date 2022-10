Pronostic Dortmund Séville : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Dortmund confirme face au FC Séville

Irrégulier depuis le début de saison, le Borussia Dortmund a prouvé à quelques occasions qu'il avait le potentiel pour aller loin dans cette Ligue des Champions. On pense évidemment à sa prestation de la 2journée au cours de laquelle les Marsupiaux avaient mis à mal le City de Guardiola qui s'en était sorti grâce à deux exploits individuels (score final, défaite 2-1 à l'Etihad). Avant cela, le BVB avait fait le nécessaire ne prenant le dessus sur Copenhague à la Signal Iduna Park (3-0). Lors de la dernière journée, les Allemands jouaient gros en Andalousie face au FC Séville. Impressionnant offensivement, le Borussia s'était tranquillement imposé (1-4) avec une nouvelle réalisation de Jude Bellingham qui ne cesse d'impressionner à chaque sortie. Nommé capitaine depuis la blessure de Marco Reus, l'Anglais a inscrit un très beau but face aux Sévillans (son 3en 3 matchs de C1). Sur la lancée de cette prestation, les Marsupiaux sont parvenus à arracher un point dans le Klassiker face au Bayern (2-2) avec un but de Modeste dans les dernières minutes du match. Ces deux dernières prestations ont donné beaucoup de confiance à Dortmund à l'orée d'affronter le FC Séville. Le revers du match aller contre Dortmund a marqué la fin de Lopetegui à la tête des Andalous, avec lesquels il avait notamment remporté l'Europa League. L'ancien sélectionneur de la Roja paye les résultats catastrophiques de sa formation depuis le début de saison. En Ligue des Champions, les Sévillans ont pris un seul point lors du match nul à Copenhague (0-0) tandis qu'en Liga, le club sévillan ne s'est imposé qu'une seule fois sur la pelouse de l'Espanyol (2-3) et se retrouve désormais parmi les relégables. Le week-end dernier, le club andalou a partagé les points avec l'Athletic Bilbao (1-1) en concédant l'égalisation dans le dernier quart d'heure. Cette rencontre était la première du nouveau coach sévillan, Sampaoli, de retour en Andalousie. Dominateur à l'aller et combattif face au Bayern ce week-end, le Borussia devrait enchaîner en prenant encore le meilleur sur le FC Séville, à domicile, et faire un grand pas vers la qualification.