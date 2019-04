Pronostic Dortmund Schalke : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Dortmund s’impose dans le derby de la Ruhr face à Schalke !

Le Borussia Dortmund est lancé dans cette dernière ligne droite de Bundesliga pour l'obtention du titre tant convoité. La bande de Lucien Favre se livre un duel à distance avec le Bayern qui précède les Marsupiaux avec 1 seul point d'avance dans un championnat très ouvert cette saison. Le Borussia joue ce samedi et a l'opportunité de mettre la pression sur le Bayern qui se déplacera à Nuremberg le jour suivant. Malgré la claque reçue à Munich dans un jour sans, les partenaires de Marco Reus vont mieux, ayant remporté 5 de leurs 6 derniers matchs. Ce samedi, le public de Dortmund espère une victoire face à Schalke à double titre : pour récupérer la 1place dans cette course au titre effrénée et remporter le fameux derby de la Ruhr face au voisin honni. Depuis quelques journées, le Borussia a retrouvé son allant offensif. À domicile, les Marsupiaux viennent d'inscrire 13 buts lors des 5 dernières réceptions.

En face, Schalke est concerné par un tout autre objectif, le maintien. La formation désormais dirigée par Huub Stevens possède 6 points d'avance sur le barragiste Stuttgart. Les partenaires de Stambouli sont sur une terrible dynamique avec seulement 2 nuls et 1 victoire lors des 14 derniers matchs toutes compétitions confondues, et le changement d'entraîneur opéré n'a pas eu l'effet escompté. Dauphin du Bayern la saison dernière, Schalke n'est pas au niveau en 2018-2019 et avait d'ailleurs déjà perdu ce derby à domicile en décembre dernier (1-2). De la même façon, le Borussia pourrait s'imposer dans une rencontre avec plus de 2 buts.