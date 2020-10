Pronostic Dortmund Schalke : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Dortmund prend le derby de la Ruhr face à Schalke

La 5journée de Bundesliga nous offre le traditionnel derby de la Ruhr qui oppose le Borussia Dortmund à Schalke. Les Marsupiaux sortent d'une saison où ils ont fini en 2position en championnat, derrière le Bayern, et d'une élimination en huitième de finale de la Ligue des champions par le PSG. Cette année, le Borussia a disputé 4 rencontres de Bundesliga pour un bilan de 3 victoires et une défaite sur le terrain d'Augsbourg. Battu par le Bayern en Supercoupe d'Allemagne, la bande à Favre a connu des débuts difficiles en Ligue des Champions. En effet, Dortmund s'est largement inclinée en Italie face à la Lazio (3-1), malgré une nouvelle réalisation d'Haaland. La bonne nouvelle pour Lucien Favre est le retour en forme de son capitaine, Marco Reus, qui a offert la victoire à ses partenaires à Hoffenheim. De son côté, Schalke sort d'une deuxième partie de saison dernière horrible. Sur leur lancée, leur départ, lors de ce nouvel exercice, a été catastrophique. En effet, après 3 journées, le club de la Ruhr avait perdu ses 3 rencontres et avait surtout encaissé 15 buts, pour un seul inscrit. Wagner, l'ancien coach d'Huddersfield, n'a pas survécu à cette série catastrophique et a été licencié. Manuel Baum, son remplaçant, a limité les dégâts pour sa première avec un match nul face à l'Union Berlin (1-1). Pour ce derby de la Ruhr, le Borussia Dortmund devrait s'imposer dans un match avec plus de 2 buts (comme souvent en Bundesliga) face à une formation de Schalke en grande difficulté.