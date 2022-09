Pronostic Dortmund Schalke 04 : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Dortmund s’adjuge le derby de la Ruhr devant Schalke

Pour la première fois de la saison, Dortmund vient d'enchaîner deux défaites. Le BVB a été stoppé dans son élan le week-end dernier à Leipzig (3-0) et concédé un revers au bout du suspense mercredi sur la pelouse de Manchester City (2-1) en Ligue des Champions. Pour autant, il n'est pas encore l'heure de tirer la sonnette d'alarme du côté du Signal Iduna Park. Les protégés d'Edin Terzic, qui restaient sur quatre succès et une défaite lors de leurs premières rencontres de championnat, réussissent globalement un bon début de saison. Ils pointent au cinquième rang du classement En Bundeslia, à égalité de points avec le Bayern et à seulement deux longueurs du leader surprise, l'Union Berlin. Avant que ses internationaux ne rejoignent leur sélection, la victoire est espérée par toute la marée jaune ce samedi. Le derby de la Ruhr est de retour au calendrier de la Bundesliga grâce à la remontée immédiate de Schalke 04 dans l'élite, moins d'un an après une relégation traumatisante. Ce choc ne pouvait pas mieux tomber pour le rival du BVB. Il a signé samedi dernier sur sa pelouse contre Bochum (3-1) sa première victoire de la saison, histoire de faire oublier sa terrible débâcle devant l'Union Berlin (1-6) lors de sa précédente réception. Cette gifle, conjuguée au mauvais début de saison des siens, avec seulement trois points pris sur les quinze premiers décrochables, a fragilisé le coach Frank Kramer. Ce succès tant attendu a ainsi éloigné le club de Gelsenkirchen (12) de la zone rouge. Un sérieux défi se présente à lui pour sa dernière sortie avant la trêve internationale. Comme lors des 3 derbys, le Borussia Dortmund pourrait s'imposer, dans un match à buts comme souvent en Bundesliga.