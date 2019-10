Pronostic Dortmund Mönchengladbach : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Dortmund retrouve les joies de la victoire contre Mönchengladbach

La huitième journée de Bundesliga nous offre une belle affiche entre les 2 Borussia : Dortmund et Mönchengladbach. Les Marsupiaux sont actuellement 8du championnat avec 12 points, à 4 unités du leader surprise, le Borussia Mönchengladbach. Les hommes de Favre restent sur trois matchs nuls et n'ont plus gagné en Bundesliga depuis la réception du Bayer Leverkusen (4-0). A domicile, le Borussia reste sur deux matchs nuls face au FC Barcelone en Ligue des Champions, où ils ont raté le coche tant ils ont dominé, et face au Werder en Bundesliga. Avant cela, les Marsupiaux avaient gagné leurs 3 premières rencontres de la saison jouées à domicile : 2-0 face au Bayern, 5-1 contre Augsburg et 4-0 contre Leverkusen. En face, le Mönchengladbach réussit de très bons débuts, en grande partie grâce à ses attaquants français, car Pléa (qui retrouvera son ancien coach à Nice) et Thuram comptent déjà 7 réalisations à eux deux. Le Borussia a profité d'un calendrier favorable pour se positionner en tête du championnat, mais lors de leur unique duel face à une grosse cylindrée, les hommes de Marco Rose se sont inclinés à domicile face à Leipzig (1-3. Costaud à domicile, Dortmund a les moyens de redémarrer une série de victoires devant son formidable public et se rapprocher de son adversaire du soir. Cette opposition réussit d'ailleurs très bien à Dortmund qui a remporté ses 5 dernières confrontations face à Gladbach au Signal Iduna Park.