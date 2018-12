Pronostic Dortmund Mönchengladbach : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Dortmund se relance face au second Mönchengladbach !

La 17journée de Bundesliga nous offre une superbe affiche entre les 2 Borussia : Dortmund et Mönchengladbach. Si Dortmund a perdu en milieu de semaine son premier match de Bundesliga sur le terrain de Düsseldorf (2-1), la formation de Lucien Favre occupe toujours la tête du championnat avec 6 points d'avance sur ses adversaires du soir. Ce revers peut s'expliquer par l'accumulation des matchs de Coupe d'Europe et de championnat, le contexte du match de milieu de semaine et peut être aussi car les joueurs du Borussia avaient en tête ce choc face à Gladbach. Invaincu à domicile et impressionnant depuis le début de saison, Dortmund a seulement laissé des points en route contre le Hertha Berlin en championnat. Le BvB veut frapper un grand coup face à un adversaire direct pour le titre. De son côté, le Borussia Mönchengladbach a confirmé qu'il était la meilleure formation à domicile d'Allemagne avec une nouvelle victoire sur Nuremberg (2-0). Comme souvent cette saison, Thorgan Hazard et Alassane Pléa se sont montrés décisifs. Excellents dans leur stade, les hommes de Dieter Hecking sont moins à l'aise en déplacement. En effet, Pléa et ses coéquipiers ont seulement remporté deux matchs hors de leurs bases. Pour ce choc de Bundesliga, nous voyons une formation de Dortmund, incroyablement forte à domicile, frapper un grand coup dans la course au titre , face à une équipe de Gladbach qui n'a pris qu'1 point sur ses 2 derniers déplacements (nul à Hoffenheim, défaite à Leipzig).