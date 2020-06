Pronostic Dortmund Mayence : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Dortmund face Mayence pour conforter sa 2e place

Quinzième et premier non relégable de Bundesliga, le club de Mayence joue son maintien lors de ses 3 prochaines journées. Malgré cette avance sur le premier relégable (3 points), Mayence va l'avoir dur en cette fin de saison. En effet, le calendrier des partenaires de Mateta est plutôt relevé. Après ce match contre Dortmund, ils vont recevoir un Werder de Brême qui va tout faire pour ne pas descendre et une équipe de Leverkusen qui joue sa place en Ligue des Champions. Par ailleurs, Mayence a réalisé une très mauvaise opération le week-end dernier. A domicile, contre une équipe d'Augsbourg qui voulait valider son maintien, les Rouges et Blancs ont perdu cette rencontre capitale (0-1) dans cette quête du maintien.

En face, le BVB Dortmund va une nouvelle fois passer à côté du titre. Malgré une équipe très intéressante sur le papier (Haaland, Reus, Witsel, etc.), le Mur Jaune a déjoué une nouvelle fois face à l'ogre Bavarois du Bayern. Juste après la reprise, les Bavarois sont venus s'imposer dans le Signal Iduna Park sur une merveille de lob de Kimmich dans le premier acte (1-0). Ce match « à 6 points » a condamné la bande de Lucien Favre a joué encore les seconds rôles. Le week-end dernier, Dortmund s'est imposé au bout du temps réglementaire grâce à un but de l'inévitable Haland, entré en cours de jeu de retour de blessure. Avec cette dernière rencontre, Dortmund a gagné 5 de ses 6 depuis la reprise. Capable d'exploser Schalke 4-0 ou Paderborn 6-1 depuis la reprise, Dortmund devrait faire souffrir une défense qui encaisse une moyenne de plus de deux buts par match.