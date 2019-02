Pronostic Dortmund Leverkusen : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Une victoire de Dortmund pour relancer la machine face à Leverkusen

Impressionnant jusqu'à fin janvier 2019, le Borussia Dortmund semblait se diriger tranquillement vers un titre de champion. Mais trois matchs nuls plus tard, le voilà sous la pression d'un Bayern revenu à seulement 3 unités avant cette journée. De plus, le club bavarois se montre souvent décisif dans les dernières lignes droites. Eliminé de la coupe d'Allemagne par le Werder, Dortmund a été humilié à Wembley par Tottenham (3-0) en LDC et n'a quasiment plus que la Bundesliga à jouer. A domicile, le BVB reste néanmoins impressionnant avec 9 victoires pour seulement 2 nuls.

Les hommes de Favre affrontent ce dimanche une formation de Leverkusen qui s'est refait une santé. L'arrivée de Peter Bosz, ancien coach de Dortmund, et l'éclosion de Kai Havertz, sont pour beaucoup dans ce retour au premier plan. En pleine confiance et sur 4 succès consécutifs en Bundesliga, le Bayer va tenter de faire chuter le Borussia pour la première fois à domicile. Cependant, nous voyons une formation de Dortmund mise sous pression par le Bayern et incroyablement forte à domicile reprendre sa marche en avant devant ses fans.