Pronostic Dortmund Leipzig : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Dortmund se rapproche du leader Leipzig !

Qualifié difficilement pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions où il affrontera le PSG, Dortmund est également en regain de forme en Bundesliga. Les hommes de Favre viennent en effet de remporter leurs trois derniers matchs face à Berlin, Düsseldorf et Mayence. Les Marsupiaux ont retrouvé leur efficacité offensive, scorant 9 buts en 2 matchs. Depuis quelques rencontres, le technicien suisse privilégie un 3-4-3 avec Marco Reus à la pointe de l'attaque. Les récentes victoires ont permis au club de se repositionner à la troisième place à 4 points du leader qui m'est autre que Leipzig. Une victoire ce mardi permettrait au club de la Ruhr d'effectuer un rapprochement dans la lutte pour le titre.

Leipzig a profité de son succès à Düsseldorf et de la défaite du Borussia Mönchengladbach pour s'emparer de la tête de la Bundesliga ce week-end. Les Allemands ont également validé leur ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Entraîné par le très prometteur Nagelsmann, Leipzig réalise un excellent début de saison, à l'image de son buteur international Timo Werner, qui affiche 16 réalisations (en 16 journées). Leipzig a cependant semblé moins bien sur ses deux derniers matchs de C1, concédant deux nuls face au Benfica et face à Lyon. A noter que depuis sa montée en Bundesliga, Leipzig s'est incliné deux fois sur trois à Dortmund (pour 1 victoire). Soutenu par son public, le Borussia qui semble avoir retrouvé son allant pourrait pouvoir prendre le meilleur sur une formation de Leipzig.