Pronostic Dortmund Inter : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

Dortmund prend sa revanche face à l’Inter !

Dans ce groupe F extrêmement relevé, Dortmund et l'Inter jouent gros ce mardi pour le gain de la seconde place qualificative pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Actuellement, les deux formations comptent le même nombre points. Le Borussia en a perdu 2 lors de la réception du Barca tant les Allemands ont eu des opportunités de s'imposer (0-0). Sur leur deuxième match, les hommes de Favre se sont repris en République Tchèque en prenant les 3 points face au Slavia. Lors du match aller Inter - Dortmund, les Intéristes ont pris le meilleur sur le BVB lors du match aller à Giuseppe Meazza (2-0) face à une équipe allemande privée de ses deux meilleurs buteurs Reus et Paco Alcacer. Depuis ce match, les Marsupiaux se sont replacés en 2position de Bundesliga après leur bon nul obtenu à Schalke dans le derby de la Ruhr (0-0) et leur succès sur la bonne équipe de Wolfsbourg (3-0). Entre les deux, Dortmund a aussi battu Gladbach, autre grosse formation de Bundesliga, à domicile en Coupe d'Allemagne (2-1).

Du côté de l'Inter, l'arrivée d'Antonio Conte cet été a totalement relancé les. Le technicien, connu pour remporter des titres, a ramener sa science du réalisme aux Intéristes. En championnat, ces derniers sont à la lutte avec la Juventus pour la conquête du Scudetto vont peut-être avoir du mal à se qualifier pour les 1/8èmes de cette Ligue des Champions. Les Milanais ont déçu face au Slavia (1-1), mais se sont montrés fringants au Camp Nou où Suarez les a privé d'un point mérité (2-1) avant de battre Dortmund à la maison. De nouveau fringant et avec les retour de Paco Alcacer et Reus, le BVB peut clairement s'imposer à domicile et prendre sa revanche sur l'Inter.