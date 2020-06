Pronostic Dortmund Hoffenheim : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Dortmund et Hoffenheim ne se départagent pas à l’issue des 90 minutes

Les années se suivent et se ressemblent pour le Borussia Dortmund. Dans l'ombre du Bayern Munich depuis presque une décennie, le club de la Ruhr, qui s'impose comme le rival le plus crédible au géant Bavarois, a une nouvelle fois laisser passer sa chance. Sur quasiment toutes les statistiques, les deux équipes sont au coude à coude, mais sur les confrontations directes, le Bayern à une nouvelle fois fait la différence en remportant les deux matchs, à l'aller et au retour (1-0) juste avant la reprise. Deuxième avec 10 points de retard sur Munich et 6 points d'avance sur Leipzig, Dortmund terminera cette saison à la 2place peu importe l'issue de cette rencontre. Lors du dernier match, le BVB s'est imposé sur le terrain de Leipzig (2-0).

En face, Hoffenheim va réussir le service minimum cette saison. Malgré ce léger accrochage sur son terrain contre le Herta Berlin à la reprise (0-3), la petite ville Allemande est restée joueuse et dominatrice malgré quelques absences préjudiciables, notamment celle de Kramaric. Après cette défaite contre le Herta, on peut noter que les partenaires de Sebastian Rudy restent sur 4 victoires lors des 7 derniéres journées, dont une très importante à la maison contre l'Union Berlin (4-0) qui a permis à Hoffenheim de valider son ticket pour l'Europa League (car dans le méme temps Fribourg s'est incliné au Bayern). Si Hoffenheim peut encore aller chercher la 6place, le club est qualifié pour la C3 et Dortmund voudra effacer sa vilaine défaite à domicile contre Mayence il y a 10 jours pour son dernier match de la saison dans son stade. Un bon nul des familles est tout à fait possible.