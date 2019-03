Pronostic Dortmund Hoffenheim : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

1

Dortmund ne veut pas lâcher face à Wolfsbourg !

Le Borussia Dortmund, désormais 2de Bundesliga (à la différence de buts), reçoit Wolfsbourg. Les hommes de Favre, à une semaine du choc face au Bayern, veulent s’imposer pour se voir offrir un duel certainement décisif dans l’attribution du titre. Après quelques semaines difficiles, le BVB est reparti de l’avant, comme en attestent les deux dernières victoires face à Stuttgart et contre le Hertha Berlin. Marco Reus, capitaine de cette formation, s’est montré décisif lors de ces deux rencontres et constitue l’arme offensive principale du Borussia après avoir raté plusieurs matchs sur blessure. Poussé par son superbe public, Dortmund (invaincu à domicile en championnat) veut enchaîner une troisième victoire consécutive.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Septième, Wolfsbourg réalise une très bonne saison à l’image des français Guivalogui et Roussillon. L’ancien Stéphanois est le capitaine de cette formation tandis que l’ex du MHSC excelle sur son côté gauche. Le dernier déplacement de Wolfsburg a néanmoins été très compliqué avec une lourde défaite subie face au Bayern (6-0). Vainqueur de 11 de ses 13 matchs de championnat joués à la maison (pour 2 nuls), le Borussia devrait s’imposer à une semaine du choc face au Bayern.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez votre 1pari de 100€ sur ce prono et gagnez(144€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Dortmund Wolfsbourg encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !