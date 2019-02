Pronostic Dortmund Hoffenheim : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

1

Le Borussia Dortmund s’impose à domicile face à Hoffenheim !

En milieu de semaine, le Borussia Dortmund a été surpris à domicile par le Werder Brême en coupe d'Allemagne. Le Werder s'est imposé aux tirs aux buts dans un match fou où les deux équipes se sont rendus coups pour coups (3-3 à la fin du temps réglementaire). Cette défaite sera néanmoins peut-être bénéfique pour le club qui voit ainsi son agenda s'alléger. La Bundesliga est l'objectif principal de Dortmund qui, avec 7 points d'avance à 14 journées de la fin, est idéalement placé. La formation de Lucien Favre pratique un jeu très plaisant et chaque joueur, peu importe son poste, est totalement concerné par l'animation offensif. Invaincu à domicile, Dortmund veut mettre la pression sur ses poursuivants et notamment sur le Bayern qui affrontera Schalke.

Hoffenheim, 8de Bundesliga, reste sur un match nul à domicile face à Düsseldorf. La formation du coach Nagelsmann pratique un jeu très agréable (d'ailleurs 18 de leurs 20 matchs de championnat se sont terminés avec des buts pour chaque équipe). Avec Kramaric, Joelington, Szalai et Belfodil, Nagelsmann possède des éléments capables de marquer à tout moment. Mais cette prise de risque offensive crée des déséquilibres qui peuvent être préjudiciables face aux formidables contre-attaquants du Borussia. Pour ce match, nous voyons le Borussia intraitable à domicile (9 victoires et 1 nul en 10 matchs de championnat) confirmer sa place de leader et s'imposer face à Hoffenheim.