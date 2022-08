Pronostic Djurgarden APOEL Nicosie : Analyse, cotes et prono du barrage aller de Ligue Europa Conférence

Djurgarden continue sa moisson à domicile face à l'APOEL

Seulement 3du championnat de Suède la saison passée, Djurgarden rejoue le titre cette année. 2à seulement 1 point du leader Häcken après 18 journées, le club doit notamment cette place à son excellent bilan à domicile (8 victoires et 1 nul en 9 réceptions). Présent dans ces tours qualificatifs de Ligue Europa Conférence depuis le 2tour préliminaire, Djurgarden a également remporté ses deux matchs joués à domicile : face aux Croates de Rijeka (2-0) et face aux Roumains de Sepsi (3-1). Ce week-end, les coéquipiers du défenseur international Danielson se sont encore imposés à la maison, cette fois en championnat face à Kalmar (3-2). En face, l'APOEL comme la plupart des équipes chypriotes qui jouent l'Europe, est plutôt réputé pour sa solidité à domicile qu'à l'extérieur. N'ayant pas encore repris son championnat national, le club de Nicosie n'a joué pour l'instant que deux rencontres officielles, au tour précédent face aux Kazakhs de Kyzylzhar. L'APOEL a eu chaud puisqu'elle n'a gagné qu'1 but à 0 sur sa pelouse à l'aller (but de l'international Efrem), avant de tenir le 0-0 au retour au Kazahstan. Très fort à domicile, Djurgarden pourrait logiquement l'emporter.