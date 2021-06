Pronostic Djokovic Tsitsipas : Analyse, cote et pronostic de la finale de Roland Garros

Djokovic, un nouveau combat face à Tsitsipas

Le Central de Roland-Garros a certainement assisté à l’un des plus beaux matchs de l’histoire du tournoi parisien avec la demi-finale entre Novak Djokovic et Rafael Nadal. Mal parti dans sa demi-finale face à Nadal avec la perte du 1set, le Serbe a réagi pour décrocher un superbe succès face au Majorquin, victorieux à 13 reprises Porte d’Auteuil, au terme d’un combat d’une grande intensité (4H13). Nole avait lancé sa campagne à Roland sans rencontrer le moindre problème avec des victoires aisées face à Sandgren, Cuevas et Berankis. Depuis les 8e de finale, le Serbe a dû lutter à chaque rencontre avec une victoire en 5 manches contre Musetti, en 4 contre Berrettini et 4 encore lors du chef d’œuvre face à Nadal. Impressionnant, Djokovic a su trouver les armes pour s’imposer face au meilleur joueur sur terre battue, alternant entre amorties bien senties et des angles incroyables lors de ces frappes de balle. Ce dimanche, Djokovic pourrait rentrer une nouvelle fois dans l’histoire et se rapprocher du record de nombre de victoires en Grands Chelem détenus ensemble par Federer et Nadal (20 chacun).enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Stefanos Tsitsipas a aussi livré une belle bataille face à Sacha Zverev. Contrairement au combat entre Djoko et Nadal, le match entre Tsitsipas et Zverev a vu chaque joueur avoir son temps fort. Bien rentré dans son match, le Grec a dominé les deux premières manches qu’il s’est adjugé facilement. Ensuite, l’Allemand a réagi tandis que Tsitsipas baissait dans l’intensité. A 2 manches partout, le tournant de la rencontre est intervenu dans le 1jeu de la 5manche, où Tsitsipas s'est retrouvé mené 0-40 sur son service. Avec sa force de caractère, le joueur de l’académie Mouratoglou s’en est sorti et a filé vers sa première finale de Grand Chelem. Pris par l’émotion face à Zverev, Tsitsipas sera l’outsider en finale face à Djoko et pourra jouer un tennis plus libéré. En confiance suite à ses succès à Monte-Carlo et Lyon, le Grec va tenter de renverser le numéro 1 mondial pour décrocher son 1Grand Slam. Au regard de sa performance en demi-finale et de son expérience, Novak Djokovic part favori de ce match mais devrait avoir du répondant avec un Tsitsipas déterminé à renverser la hiérarchie. On pourrait voir au moins 4 sets, et donc logiquement + de 36 jeux dans cette finale.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOTEURO"avecavecavecavecavecavec, sponsor de Monacoavecavecavecavecavec