Pronostic Djokovic Nadal : Analyse, cote et pronostic de la 1/2 finale de Roland Garros

Nadal maître dans son jardin face à Djokovic

Exceptionnel depuis plusieurs saisons, Novak Djokovic a réalisé un excellent début de saison, remportant un nouveau titre à l'Open d'Australie. Le Serbe a ensuite directement basculé sur la terre battue où après un démarrage poussif, il a atteint la finale du Masters 1000 de Rome face à Rafael Nadal. Dominé par le Majorquin, Nole s'est repris chez lui en Serbie en remportant le tournoi de Belgrade 2 mais l'adversité n'était pas la même. A Roland-Garros, le numéro 1 mondial n'a connu aucun problème lors des 3 premiers tours avec des victoires nettes sur Chardy, Cuevas et Berankis. En revanche, les oppositions face aux Italiens Musetti et Berrettini ont été plus difficiles. Le jeune italien a même poussé le Serbe à disputer une 5manche décisive. Face à Berrettini, Djokovic s'est montré exceptionnel sur son service, qu'il n'a pas perdu du match, et comme souvent face à un gros serveur, sa qualité de retour lui a permis de se qualifier pour la demi-finale de RG face à Rafael Nadal.

Vainqueur à 13 reprises de Roland-Garros, Rafael Nadal a perdu son premier set de la compétition mercredi en 1/4 contre Diego Schwartzman. Face au petit Argentin accrocheur pendant 3 manches, Nadal a lutté pour imposer son jeu. Supérieur physiquement, le Majorquin a fait la différence lors du 3set et a ensuite déroulé dans l'ultime manche en infligeant un 6-0 à son adversaire. Avant cela, le taureau espagnol n'avait pas connu le moindre souci pour éliminer Popyrin, Gasquet, Norrie et Sinner. Quart de finaliste à l'Open d'Australie où il s'est incliné en 5 manches face à Tsitsipas après avoir remporté les 2 premiers sets, Nadal a connu une entame sur terre battue délicate avec une élimination dès les quarts à Monte-Carlo face à Rublev. Victorieux ensuite à Barcelone dans un combat de près de 4H face à Tsitsipas, le Majorquin a de nouveau été surpris en quart de finale à Madrid face à Zverev. Comme souvent, l'Espagnol s'est ressaisi en ajoutant un nouveau titre à son palmarès à Rome. Au coude à coude dans leurs confrontations directes (28 victoires pour Nadal et 29 pour Djokovic), « Rafa » est évidemment le meilleur des 2 sur terre battue et a d'ailleurs remporté leurs 5 dernières oppositions sur l'ocre. Cette demi-finale espérée et tant attendue entre les deux meilleurs joueurs du circuit devrait tourner une fois de plus en faveur de l'Espagnol qui est à Porte d'Auteuil dans son jardin.